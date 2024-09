ÖBB-Reisewarnung: "Verschiebt vermeidbare Zugreisen"

Schon am Freitag appellierte die ÖBB an ihre Kunden, auf vermeidbare Zugreisen zu verzichten. Die Reisewarnung wurde auch am Samstag ausgegeben.

"Weiterhin gilt: Bitte verschiebt vermeidbare Zugreisen. Die ÖBB Reisewarnung bleibt bis Sonntagabend aufrecht", heißt es auf dem X-Account (vormals Twitter) der ÖBB. "Holt euch Updates zu euren Reiseplänen." Weiterhin gilt: Bitte verschiebt vermeidbare Zugreisen. Die ÖBB Reisewarnung bleibt bis Sonntagabend aufrecht. Holt euch Updates zu euren Reiseplänen #ÖBBStreckeninfo. © ÖBB 3/3 pic.twitter.com/euhVu1SRZY — ÖBB (@unsereOEBB) September 14, 2024 Auf dem Account der ÖBB werden laufend neue Updates zu Zugausfällen, Streckensperren und Verspätungen veröffentlicht.