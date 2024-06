Offenbar alkoholisierter Mann geriet in Innsbruck unter Bus

Der Mann erlitt schwere Verletzungen am Arm

Ein laut Zeugen offenbar alkoholisierter 58-jähriger Mann ist am Sonntagvormittag in Innsbruck unter einen Linienbus geraten und hat sich dabei schwer am Arm verletzt. Er torkelte am Hauptbahnhof gegen den hinteren Bereich des Busses und kam dann auf bisher unbekannte Weise unter das Fahrzeug, berichtete die Polizei. Der 43-jährige Lenker bemerkte den Unfall nicht und wurde von Passanten darauf aufmerksam gemacht. Der Verletzte wurde in die Uniklinik Innsbruck gebracht.

Alkotest von Busfahrer war negativ

Der obdachlose 58-Jährige stand laut Polizei genau in dem Moment, als der Bus an ihm vorbeifuhr, auf und torkelte gegen das Fahrzeug. Ein Alkomattest beim Busfahrer verlief negativ. Zeugen werden von der Exekutive gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133 7591 100 zu melden.