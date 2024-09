Online-Betrug: Ukrainer in Wien festgenommen

Er soll sein Opfer dazu gebracht haben, über eine Trading-Plattform hohe Geldbeträge zu investieren. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro.

Ein 30-jähriger ukrainischer Staatsbürger ist am Donnerstag in Wien wegen Verdachts auf schweren Betrug festgenommen worden. Er soll als Mittelsmann sein Opfer dazu gebracht haben, hohe Geldbeträge über eine Trading-Plattform zu investieren. Die Investitionen erfolgten teilweise mittels Überweisungen, es kam aber auch zu zwei persönlichen Übergaben. Dabei entstand ein Schaden von über 100.000 Euro, teilte die Sprecherin der Landespolizeidirektion, Julia Schick, der APA mit.

Der Verdächtige sei geständig. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Verdacht geschöpft hatte das 37 Jahre alte Opfer, als sich der Mann einen Teil seines investierten Geldes auszahlen lassen wollte und es dabei zu Komplikationen kam. Daraufhin wandte er sich an die Polizei, die den Verdächtigen schließlich in Wien-Donaustadt festnehmen konnte.