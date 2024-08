Only-Fans-Model wurden in Griechenland K.O.-Tropfen verabreicht

Sabrina Wlk berichtete über ihre bedrückende K.O.-Tropfen-Erfahrung in einem Mykonos-Club.

Das Model Sabrina Wlk, unter anderem bekannt aus Reality-TV-Formaten wie "Are you the one – Realitystars in Love" und "Der Bachelor", machte in Griechenland eine erschreckende Erfahrung. Nun machte sie diese publik und teilte sie mit ihren Fans, um sie vor derartigen Vorfällen zu warnen. Die 26-jährige Wienerin berichtete in einem Instagram-Reel von einem Abend in einem Club auf Mykonos, bei dem ihr unbemerkt K.O.-Tropfen in den Drink gemischt wurden.

Wlk beschreibt, dass sie urplötzlich schwach wurde, das Gleichgewicht verlor und kaum noch in der Lage war zu sprechen . Zwar hatte sie ihre Drinks so gut wie nie aus den Augen gelassen, dennoch war die Wirkung sofort spürbar. Das ungute Gefühl hielt zwei Stunden an, wobei glücklicherweise ihre Freundinnen zur Stelle waren und sich sogleich um sie kümmerten.

Mit ihrem Video möchte sie nun andere Frauen darauf aufmerksam machen, wie schnell Vorfälle wie dieser passieren können. Sie betont indessen die Wichtigkeit, füreinander da zu sein und aufeinander aufzupassen. "Lass uns zusammenhalten und uns gegenseitig schützen, damit solche Vorfälle nicht noch einmal passieren", fordert sie in ihrem Beitrag auf Instagram.