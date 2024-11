Orange Wine Festival im MQ Wien

100 Familienweingüter aus 12 Ländern präsentieren am 19. November im MuseumsQuartier Wien von 14 bis 20.30 Uhr die neuesten Naturwein-Trends. Beim traditionellen Orange Wine Festival kann man sich durch 350 Weiß-, Orange-, Rot- und Schaumweine kosten.

Beim traditionellen Herbstweinfest Nature in the Glass by Orange Wine Festival präsentieren etablierte Winzer und junge Weinbauern, die neue Wege gehen in der Ovalhalle und der Arena 21 des MuseumsQuartiers Wien ihre Naturweine. Ihr gemeinsamer Nenner ist das Anliegen der Winzer, die Trauben mit möglichst wenig Eingriffen in ihrem Werden in Flaschen zu bringen.

Biologische Weine liegen voll im Trend. © Orange Wine Festival ×

Das Engagement für Natur und Tradition hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Heute sind Weine aus biologischem Anbau ein unübersehbarer Trend und Anziehungspunkt für viele Weinliebhaber. Die Kunst der Weinherstellung in Harmonie mit den Gesetzen der Natur und mit dem jahrhundertealten Wissen als Basis bildet den Nenner und ist Garant für hohe Qualität. Der Wein im Glas erzählt seine Geschichte über Terroir und die Winzer dahinter.

Etablierte und junge Winzer aus Österreich

Im MuseumsQuartier werden diese Geschichten aus ganz Europa miteinander verflochten. Aus Österreich sind die international renommierten Winzer Heinrich und Ploder Rosenberg vertreten, mit dabei ist auch das Kollektiv Junge Wilde Winzer. Sie alle präsentieren einen spannenden Blick in die Zukunft und Christian Waltl stellt Weine aus Kärntens Voralpen vor, wo Winzer durch den Klimawandel neuen Auftrieb erhalten.

Weinliebhaber treffen sich beim Orange Wine Festival in der Ovalhalle und der Arena 21 im Museumsquartier Wien.. © Orange Wine Festival

Eine Weltreise in die Naturweine

Die National Wine Agency stellt Weine aus der Wein-Urheimat Georgien vor, die in Amphoren (Qvevris) ausgebaut werden. Sie bringt aber auch Weine aus der Region vom Schwarzen Meer im Westen bis zur Region Kachetien im Osten mit und bietet die Möglichkeit, sich mit Weinen und ihrer DNA aus mehr als 25 Weingütern der Region vertraut zu machen.

Winzer aus Mähren (Tschechische Republik) und der Slowakei präsentieren eine große Auswahl ihrer Weine. Winzer aus Slowenien, Italien und Kroatien bringen uns die Aromen des Mittelmeers und das slowenische Primorje präsentiert sich, unterstützt von der Slowenischen Tourismusorganisation (STO), schwerpunktmäßig mit der weit über die Grenzen bekannten Kulinarik und Gastronomie.

Es werden aufstrebende Winzer aus Serbien, wie aus Frankreich, Spanien und Deutschland und sogar aus Polen anwesend sein. Eine große Attraktion wird sicherlich Ancre Hill Estates aus Großbritannien sein.Abgerundet wird die Weinverkostung mit kulinarischen Kostproben und kaltgepressten speziellen Olivenölen der nördlichen Adria aus der heurigen Ernte.Info: www.orangewinefestival.si