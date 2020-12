Original-Zeichnung von Jörg Haider wird im Netz verkauft

Der ehemalige Kärntner Landeshauptmann hatte sich auch als Künstler betätigt.

Wien. Ein Anbieter aus Wien verkauft auf "willhaben.at" eine Original-Zeichnung, die von Jörg Haider angefertigt wurde. Der ehemalige Kärntner Landeshauptmann und FPÖ-Politiker. der am 11. Oktober 2008 bei einem Autounfall ums Leben kam, betätigte sich auch als Künstler. Nun haben Haider-Fans die Möglichkeit eine Zeichnung von ihm zu erstehen. Der Preis liegt bei 3.500 Euro und ist gegen Gebot anzugeben, wie der Anbieter schreibt.

In der Beschreibung steht weiters, dass es sich bei der Zeichnung um einen "Lebensbaum" handelt, die vom "ehemaligen Kärntner Landeshauptmanns Dr. Jörg Haider (1950-2008), geschaffen" wurde. Der ehemalige Landeshauptmann fertigte das Werk anlässlich einer Feier an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt im Herbst 1982 an. Das ganze fand im Rahmen eines Prominenten-Malwettbewerbs mit dem damaligen Bürgermeister Guggenberger und Landesrat Ferrari-Brunnenfeld statt. Das Format der Zeichnung ist "100 x 70 cm, Zeichenstifte mit Farbtinte auf Papier, in Passpartout und weißem Rahmen".