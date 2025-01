Polizisten-Tochter kam in Tiefgarage zur Welt

Schneller als die Polizei und der Papa es erlaubte bzw. erwartete kam die kleine Aria in Wien zur Welt. In der Tiefgarage des Hauses im 3. Bezirk waren die Wehen bei Mutter Tanja so stark geworden, dass noch an Ort und Stelle die Geburt eingeleitet wurde.

Passiert ist das Ganze am 27. Dezember um 6.20 Uhr in der Früh - drei Wochen später kam es zum emotionalen Treffen zwischen der Familie und dem Notfallsanitäter und Leitstellenmitarbeiter, der damals am Telefon so außerordentlich geholfen hatte: Im Rahmen seiner Ausbildung konnte der Berufsrettungs-Mitarbeiter schon viel Erfahrung durch die Notrufe mitnehmen, eine Geburt war aber dann doch etwas Außergewöhnliches. „Obwohl meine Ausbildung noch nicht so lang dauert, war es bereits meine zweite Hausgeburt. Andere Kollegen meinten, sie hätten nach fünf Jahren noch keine gehabt", schmunzelt Finn. „Der schönste Moment war, als ich die Schreie der kleinen Aria am anderen Ende der Leitung gehört habe." Der angepeilte Geburtstermin wäre eigentlich am 2. Jänner gewesen. Doch dann ging es schon während der Feiertage vor Silvester blitzschnell. Aus den starken Wehen wurden Presswehen und die Geburt nahm noch mehr Fahrt auf. „Anfangs hatte ich, um ehrlich zu sein, etwas Angst. Die ruhige Stimme vom Leitstellendisponenten nahm mir diese aber etwas. Denn ich wusste, wir sind in guten Händen", erzählt Mutter Tanja. Der Mitarbeiter der Wiener Rettungsleitstelle sorgte dafür, dass alles für eine Geburt in der Tiefgarage vorhanden ist. Dann war es soweit – das Kind kam. „Ich kann den Kopf vom Kind schon sehen", informiert Vater Peter, ein Polizist, den Notfallsanitäter. Um Punkt 6.28 Uhr war es dann soweit: Mit einer Größe von 51 cm und einem Gewicht von 3.380 Gramm erblickte Aria das Licht der Welt. Wenige Sekunden nach dem ersten Schrei traf das Rettungsteam ein. „Sie haben das sehr gut gemacht, Gratulation", gibt Finn den Eltern am Ende des Notrufs seine Glückwünsche mit auf den Weg.