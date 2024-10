Randale im Chinarestaurant: Mann festgenommen

Gar nicht mehr süß, sondern nur noch sauer waren zwei Mitarbeiter eines China-Restaurants in der Wiener Innenstadt, die auch privat ein Paar sind, aufeinander zu sprechen. Der Beziehungsstreit eskalierte.

Wien. Ausgerechnet am gemeinsamen Arbeitsplatz, einem Wiener Innenstadtlokal, ist sich das Pärchen am Montagabend derartig in die Haare geraten, dass der Streit in Gewalttätigkeiten ausartete. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, soll die 35-Jährige einen Teller nach dem 34-Jährigen geworfen haben. Der wiederum soll sie daraufhin attackiert haben.

Das Motiv für die Auseinandersetzung des chinesischen Pärchens war vorerst unklar. Der Mann soll seine Partnerin geschlagen sowie versucht haben, sie mit einer Scherbe des zerbrochenen Tellers anzugreifen. Die Frau wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit Gesichtsverletzungen in ein Spital gebracht. Gegen den Mann, er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam, wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er verweigerte die Aussage.