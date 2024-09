Regen-Aus: Start zum Aufräumen

Trockenes Wetter für die nächsten Tage.

Radikaler Wetter-umschwung nach dem Dauerregen am Dienstag: Plötzlich schien die Sonne – und es soll auch in den nächsten Tagen trocken bleiben. Die Pegel sinken – und damit starten in den Hotspots die Aufräumarbeiten. Wieder sind hier Feuerwehren und Bundesheersoldaten im Einsatz.

Schulen & Kinder­gärten sperren auf

Nach den Tagen des Bangens rund um Dammsicherungen und Wassereintritt war in Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems) am Dienstag ein erstes Aufatmen angesagt. Am Kamp-Ufer spazierten unterdessen mehrere Familien entlang. Von der Normalität ist man in der Marktgemeinde aber noch ein weites Stück entfernt. Immerhin: „Der Kindergarten und die Volksschule sperren morgen wieder auf“, teilte Bürgermeister Heinrich Becker (ÖVP) mit.

Wiederaufbau dauert Wochen bis Monate

In Zwettl hört man überall das Surren von Hochdruckreinigern und das Tönen der Auspumparbeiten. „Wir werden noch Wochen und Monate brauchen, um diese Schäden alle aufzuarbeiten“, blickte Zwettls Feuerwehrkommandant Matthias Hahn voraus. Auch der Schock sitzt tief.