21-jähriger Biker crasht in Pkw – tot

Ein 21-Jähriger ist am Samstag in Thomatal (Bezirk Tamsweg) mit dem Motorrad tödlich verunglückt.

Salzburg. Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der L225 in Thomatal (Bezirk Tamsweg) ein tödlicher Motorradunfall. Ein 21-jähriger Einheimischer kam mit seinem Motorrad in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem holländischen Fahrzeug. Der Motorradlenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei berichtet.

Ein durchgeführter Alkotest mit dem holländischen Pkw-Lenker war negativ. Die zwei Insassen des Autos blieben unverletzt. Für die Zeit der Rettungs- und Bergemaßnahmen musste die L225 gesperrt werden.