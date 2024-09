79-jähriger Pkw-Lenker nach Frontal-Crash gestorben

Zehn Tage nach einem Verkehrsunfall im Salzburger Lungau ist am Mittwoch ein 79-Jähriger im Krankenhaus gestorben.

Der Mann war am 8. September in Seetal bei Tamsweg mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen den Wagen eines 33-jährigen Slowaken geprallt. Dabei erlitt der 79-jährige Deutsche schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen, wo er gestern starb, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Der Slowake und sein 46-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls verletzt, die beiden wurden ins Krankenhaus Tamsweg transportiert. Bei der Versorgung der Verletzen und Bergung der total beschädigten Fahrzeuge waren über 50 Helferinnen und Helfer der verschiedenen Einsatzorganisationen beteiligt.