Auto stürzte nach Verkehrsunfall in die Salzach

In St. Johann im Pongau ist am Mittwochnachmittag ein Auto nach einem Verkehrsunfall in die Salzach gestürzt.

Der Wagen wurde vom Wasser rund 700 Meter weit abgetrieben und blieb dann mitten im Fluss hängen. Helfer der Wasserrettung und der Feuerwehr bargen einen Insassen aus dem Fahrzeug und brachten ihn ans Ufer, berichtete die Wasserrettung in einer Aussendung. Die Polizei bestätigte den Vorfall, konnte aber vorerst noch keine Angaben zur Person machen. © APA/WASSERRETTUNG LV-SALZBURG × Laut Wasserrettung hatte sich im Bereich der Vormarktbrücke ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Auto in die Salzach stürzte. Nach der Bergung des oder der Verletzten sicherte die Wasserrettung das Fahrzeug und bereitete dessen Bergung vor. Den Angaben zufolge ist beim Unfall noch eine weitere Person verletzt worden, die ebenfalls ins Spital gebracht wurde. Im Einsatz standen neben der Wasserrettung und der Feuerwehr auch das Rote Kreuz und die Polizei.