Bergsommer im Hotel Der Löwe – Kontrastreiche Naturerlebnisse in Leogang

Leogang. Das Hotel Der Löwe in Leogang vereint Tradition, Komfort und Nachhaltigkeit – eingebettet in die imposante Kulisse der Leoganger Steinberge und Kitzbüheler Alpen. Seit über 100 Jahren in Familienbesitz, steht das Vier-Sterne-Superior-Hotel für authentischen Lebensgenuss und Verantwortung für die Region. Hier erleben Gäste einen Sommer voller Kontraste, geprägt von Bewegung in der Natur und wohltuender Entspannung.

Ein Sommerparadies für Aktive und Genießer

Leogang, bekannt als kontrastreichste Region der Alpen, ist im Sommer ein wahres Eldorado für Wanderer, Mountainbiker und Naturliebhaber. Vom Hotel Der Löwe aus starten 400 Kilometer Wanderwege und 780 Kilometer Mountainbike-Strecken direkt vor der Haustür. Ob anspruchsvolle Gipfeltouren, entspannte Spaziergänge oder rasante Downhill-Abfahrten – für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel findet sich hier das passende Abenteuer.

Ein besonderes Highlight: Die Saalfelden Leogang Card. Sie ermöglicht den Gästen des Hotels Der Löwe täglich zwei kostenlose Bergbahnfahrten, freien Eintritt ins Erlebnisfreibad und zahlreiche weitere Vorteile – ideal für Entdeckungsfreudige, die die Region stressfrei erkunden möchten.

© ALL ×

Exklusive Vorteile für Löwen-Gäste

Sportliche Abwechslung und Genuss gehen im Hotel Hand in Hand. Golfer profitieren von bis zu 30 Prozent Greenfee-Ermäßigung auf zwei Golfplätzen in der Nähe, während Österreichs größter Bikepark, der Sinnepark am Asitz und geführte Wanderungen Familienherzen höherschlagen lassen. Zudem sind Tennisplätze exklusiv für Löwen-Gäste kostenlos nutzbar. Frühbucher dürfen sich über einen 10 Prozent Early Bird Bonus für alle Sommerbuchungen von 01.05. bis 02.11.2025 freuen. Nur noch kurze Zeit gültig.

Erholung und Genuss auf höchstem Niveau

Nach einem erlebnisreichen Tag bietet das Hotel Der Löwe die perfekte Rückzugsoase. Die 45 Naturzimmer und Suiten sorgen für wohltuenden Schlaf und wurden mit mit regionalen Materialien vom Leogang Tischler gefertigt. Für Tiefenentspannung sorgen das Rooftop-Spa Leonarium – ein Adults-Only-Bereich mit Yogaraum, Massage- und Beauty-Center, Panorama-Sauna und dem Ruheraum „Steinbergkino“ – und das Family Spa mit 100% nachhaltig beheiztem Innen- und Außenpool. Wer Lust auf mehr hat, kann bei Pinzgauer Kochkursen oder kreativen Töpfer-Workshops selbst aktiv werden.

Nachhaltigkeit mit Weitblick

Das Hotel Der Löwe lebt Verantwortung: Es trägt das Österreichische Umweltzeichen, die Blaue Schwalbe und das europäische ECO Label – Auszeichnungen, die das Engagement für einen umweltbewussten Tourismus bestätigen. Vom ressourcenschonenden Betrieb bis hin zu Baumpflanzaktionen spiegelt sich die Philosophie der Familie Madreiter in allen Bereichen wider.

© Hotel Der Löwe ×

Der Bergsommer im Hotel Der Löwe verspricht unvergessliche Erlebnisse in einer einzigartigen Naturkulisse. Ob Adrenalinkick auf dem Mountainbike, ruhige Momente auf dem Gipfel oder gesellige Stunden bei Grillabenden am Pool – hier wird jeder Tag zu einem Highlight. Kombinieren Sie Abenteuer, Entspannung und echten Lebensgenuss – denn Der Löwe macht Ihren Sommer in Leogang zu etwas ganz Besonderem.

OE24 verlost einen Kurzurlaub im Hotel Der Löwe für zwei Personen inklusive Genießerfrühstück. Entdeckt gemeinsam die Vorzüge des Hotels und erkundet die Umgebung – egal ob actionreich oder erholsam.