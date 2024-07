E-Bike-Fahrer krachte mit drei Promille in Betonmauer

Mit drei Promille im Blut ist am Sonntagabend ein Flachgauer auf einem E-Bike unterwegs gewesen und gestürzt.

Der 54-Jährige sei gegen 18.00 Uhr in Lamprechtshausen (Flachgau) in einem Kreisverkehr geradeaus gefahren und mit einer kniehohen Betonmauer kollidiert, berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Aussendung.

3,02 Promille

Ein Alkoholvortest habe einen Wert von 1,51 Milligramm Alkohol pro Liter ergeben (3,02 Promille). Der Mann sei verletzt ins Spital gebracht worden.

54-Jähriger

Der 54-Jährige sei mit seinen Freunden auf Fahrrädern unterwegs gewesen, hieß es weiter. Im Krankenhaus sei ihm Blut abgenommen worden, das an die Gerichtsmedizin übermittelt werde. Beim Radfahrer gilt in Österreich eine Promillegrenze von 0,8 Promille. Bei einer Übertretung ab 1,6 Promille wird eine Geldstrafe von 1.600 bis 5.900 Euro fällig, unter Umständen könnte auch ein Entzug des Kfz-Führerscheins drohen.