Krypto-Betrug mit absurdem Gewinnversprechen

Depotwert angeblich über Nacht ums 75-fache gestiegen, Mann verlor mehr als 380.000 Euro.

In Salzburg ist vergangene Woche ein 68-jähriger Mann Anlagebetrügern auf den Leim gegangen. Wie die Polizei berichtet, dürfte der Flachgauer mit dem Versprechen auf enorme Gewinne um mehr als 380.000 Euro gebracht worden sein. Die Täter gaukelten dem Mann vor, dass sich eine ursprüngliche Einzahlung in der Höhe von 20.000 Euro für den Kauf einer Kryptowährung über Nacht um das 75-fache erhöht hat. Nun ermittelt das Landeskriminalamt.

Der Geschädigte hatte in einem Internet-Inserat ein angebliches Interview zwischen zwei namhaften Persönlichkeiten mit Tipps für gewinnbringende Anlageformen gelesen und anschließend über einen Button ein Kontaktformular ausgefüllt. Bereits am nächsten Tag wurde er von einem Unbekannten telefonisch kontaktiert und auf eine spezielle Kryptowährung aufmerksam gemacht. Er installierte auf seinem Gerät eine Fernwartungssoftware, richtete ein Konto ein und überwies einen ersten Betrag von 20.000 Euro. Schon am nächsten Tag wies der Betrag dort einen Wert von 1,5 Millionen Euro auf.

Die Betrüger erklärten dem Mann, dass er zur Sicherung des Geldes knapp 17 Prozent auf diverse Konten zahlen müsse, um an den Gewinn zu kommen. Daraufhin überwies der Flachgauer in zehn Transaktionen mehr als 380.000 Euro auf mehrere Konten. Als ihm dennoch kein Zugriff auf das Geld gewährt wurde, erstattete er am 28. Jänner Anzeige.