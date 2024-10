Mord-Alarm: 67-Jährige erstochen

In Adnet (Tennengau) wurde am Dienstagabend in einem Mehrparteienhaus eine tote Frau gefunden. Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen.

Salzburg. Nach bisherigen Erkenntnissen tötete eine bislang unbekannte Person am Dienstagabend, in einem Wohnhaus in der Gemeinde Adnet, eine 67-jährige Deutsche. Die Tat dürfte unter Verwendung eines Messers verübt worden sein, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. © www.vogl-perspektive.at × © www.vogl-perspektive.at × Gestern Abend war im Adneter Ortsteil Waidach ein Großaufgebot der Polizei mit Cobra, Drohne und Hubschrauber im Einsatz. Das Haus, in dem es zu der vermuteten Bluttat gekommen war, wurde evakuiert, wie "ORF Salzburg" berichtet. Die Polizei kontrollierte bei einer Großfahndung Autos, die aus Adnet hinaus oder auf die Autobahn auffuhren. Es war zunächst unklar, ob sich der Täter noch in der Nähe des Tatorts aufhält oder bereits auf der Flucht ist. © www.vogl-perspektive.at × Die Spurensicherung und die Ermittlungen zum Tathergang sowie zu den Hintergründen sind Gegenstand laufender Ermittlungen des Landeskriminalamtes. Die Staatanwaltschaft Salzburg ordnete zur Klärung der genauen Todesursache die Obduktion des Leichnams an.