ÖBB bereit für  Ansturm auf Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm

Für Salzburger ist die Zugfahrt gratis, alle anderen Österreicher können noch ein Sparschiene-Ticket ergattern.

Rechtzeitig vor der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm, die in den ersten beiden Februarwochen stattfindet, wurde die Renovierung der Haltestelle Maishofen-Saalbach abgeschlossen. Zwischen 6. und 16. Februar bieten die ÖBB 24 zusätzliche Verbindungen auf der Strecke zwischen Wien und Maishofen-Saalbach an. Außerdem wurde das ÖBB-Postbus-Angebot deutlich aufgestockt. Zwischen 7 Uhr und längstens 23 Uhr werden hier Shuttlebusse bis zur Fanmeile in Hinterglemm und zurück verkehren.Die Eintrittskarte ins Zielstadion gilt an Wettkampftagen auch als Fahrschein für alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland Salzburg - und das ab sechs Stunden vor Rennbeginn. Damit sollen möglichst viele Fans motiviert werden, mit den Öffis anzureisen - allein die ÖBB bietet 8.400 zusätzliche Sitzplätze.Sparschiene. „Die Umsetzung war nicht ganz einfach und nicht ganz billig“, sagt LH Stefan Schnöll (ÖVP). Tipp: Wer aus einem anderen Bundesland oder dem Ausland kommt, kann jetzt noch Sparschiene-Tickets ergattern.