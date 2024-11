Wildschweinjagd an Salzach ist vorbei

Vor zwei Jahren kaufte das Land Salzburg die 520 Hektar an der Salzach um 35,6 Millionen Euro von Großgrundbesitzer Maximilian Mayr-Melnhof.

Früher hat es in der Antheringer Au bis zu 500 Wildschweine gegeben, heuer im Frühjahr waren es nur noch 50: Mehrere hundert Wildschweine sind in der Antheringer Au erlegt worden – bevor ab dem kommenden Jahr neue Regeln kommen. Ab 2025 übernimmt das Land Salzburg, als Eigentümerin der Flächen, auch die Jagdangelegenheiten in der Au und hat dafür einen Forstwart angestellt. 35,6 Millionen Euro waren ein überhöhter Kaufpreis, bilanziert der Landesrechnungshof.