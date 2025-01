Semesterferien in NÖ: Winterabenteuer mit Lamas und Alpakas

Vom Tagesausflug bis zum mehrtägigen Urlaub bietet Niederösterreich während der Semesterferien Spaß für die ganze Familie.

Winterwandern. Ein ganz besonderes Naturerlebnis ist das Schneeschuhwandern – es eignet sich für jede Altersgruppe. Also rauf auf den Berg mit der Rax-Seilbahn. In nur wenigen Minuten erreicht man das Raxplateau auf über 1.500 m Seehöhe, das im Winter mit Schneeschuhen bewandert werden kann. Oder man wandert mit tierischer Begleitung. Alpaka- und Lamawanderungen im Waldviertel, im Naturpark Jauerling, im Marchfeld, im Wienerwald, im Weinviertel und im Naturpark Hohe Wand angeboten.

Ein Winterspaziergang mit nostalgischem Flair und atemberaubenden Ausblicken bietet die Zauberblick-Runde. Sie verbindet den Kurort Semmering mit den schönsten Aussichtspunkten des Bahnwanderwegs und bietet auch im Winter unvergessliche Erlebnisse. Der Weg führt vorbei an prachtvollen Villen aus der Jahrhundertwende, gibt den Blick frei auf die historische Bahnstrecke mit über hundertjährigen Viadukten und dann wäre da noch der berühmte 20-Schilling-Blick in die verschneite Berglandschaft – ein Paradies für alle, die das Winterwandern lieben.

Wandern im Winter hält fit: Erlebnisweg auf den Nebelstein. © Waldviertel Tourismus/sommertage.com

Den Winter in seiner schönsten Form kann man auch am Erlebnisweg Nebelstein im Waldviertel erleben. Der idyllische Wanderweg führt in der Wintersonne durch unberührte Landschaft. An frostigen Tagen entfaltet Niederösterreich eine beeindruckende Winterkulisse. Glitzernde, zugefrorene Seen inmitten unberührter Natur ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, während Eiszapfen die Landschaft schmücken und Wasserfälle zu kunstvollen Eisformationen erstarren. Besonders der Sebastian Wasserfall verwandelt sich bei Minusgraden in ein faszinierendes Naturwunder. Der Ottensteiner Stausee beeindruckt selbst im Winter mit seiner malerischen Umgebung.

Skifahren im Mostviertel - Lackenhof am Ötscher ist ein beliebtes Familien-Skigebiet © Niederösterreich Werbung/ schwarz-koenig.at ×

Skifahren. Auf die Bretter, fertig, los! In den Mostviertler Skigebieten finden Familien ideale Bedingungen für einen unvergesslichen Skiurlaub während der Semesterferien. Ob Göstling-Hochkar, Lackenhof-Ötscher, Gemeindealpe Mitterbach oder das Familienskigebiet Annaberg – alle vier großen Skigebiete locken mit perfekt präparierten Pisten und jeder Menge Winterspaß.

Spa-Oasen, wie Linsberg Asia, laden zum Relaxen ein. © Linsbrg Asia ×

Wellness. Wasser, Wärme, Wohlbefinden – Niederösterreichs Thermen, wie die Therme Laa, dasSole Felsen Welt Gmünd, die Therme Linsberg Asia oder das Ybbstaler Solebad, laden zum Relaxen ein. Von verwöhnenden Anwendungen mit der Kraft der Wachauer Marille über exklusive Riesling-Treatments bis hin zu reinigenden Amethyst-Dampfbädern und wohltuenden Bio-Saunen – Niederösterreichs charmanteste Hotels mit hauseigenen Spa-Oasen bieten Erholung auf höchstem Niveau. Ob mit Blick auf den imposanten Ötscher oder die sanft fließende Donau, hier finden Körper, Geist und Seele neue Energie und pure Entspannung.