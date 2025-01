Skispringen für Kinder bei der 1. Wiener Vierschanzentournee

Die Stadtadler veranstalten wie schon in den Jahren zuvor - das Skisprung-Schnuppertraining - auf einer eigenen Vierschanzentournee - damit noch mehr Kinder einen Schnupperplatz bekommen als letztes Jahr. Heuer wird die Schanze an vier verschiedenen Orten in Wien aufgebaut.

Nach der legendären Vierschanzentournee wird der Traum vom Fliegen jetzt auch für Nachwuchstalente aus Wien und Niederösterreich wahr. Kinder zwischen sechs und neun Jahren, die schon immer einmal Skispringen ausprobieren wollten, können unter professioneller Anleitung zum ersten Mal abheben. © Stadtadler/Gerald Kührer × © Stadtadler/Gerald Kührer × Die 1. Wiener Schnupper-Vierschanzentournee findet an den beiden Wochenenden 11. und 12. sowie 18. und 19. Jänner statt - auch einen Zwischentermin am 15. und 16. Jänner gibt es. Dafür bauen die "Stadtadler" eine kleine Schanze an vier Orten in Wien auf. Die jungen Mädchen und Burschen springen über eine echte Anlaufspur und landen dann auf einer Art Rasenteppich. Gehüpft wird hier: Riesenrad im Prater

Museumsquartier

Marx-Halle

Steffl Arena Die Stadtadler zählen zu den größten Skisprungclubs Österreichs. Unter den mehr als 200 Mitgliedern ist mit Meghann Wadsak etwa auch die erste Wiener Weltcup-Starterin, mit Louis Obersteiner ein Jugend-Olympiasieger und Jugend-Weltmeister und gleich mehrere Schüler- und Jugend-Staatsmeisterinnen und Staatsmeister der letzten Jahre. © Stadtadler/Gerald Kührer × © Stadtadler/Gerald Kührer × Nachdem weder die Bundeshauptstadt noch Niederösterreich eigene Nachwuchsschanzen haben, fahren die Athleten jedes Wochenende mit ihren Trainern zu Schanzen in der Steiermark oder Oberösterreich. Ihre zusätzlichen Athletiktrainings unter der Woche absolvieren die Stadtadler in Wien-Leopoldstadt, Donaustadt oder Liesing. Alle weiteren Infos und die Anmeldung sind auf stadtadler.at zu finden.