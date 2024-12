Spenden für Herzenswünsche schwer kranker Kinder

oe24 Advent-Charity für ›Make-a-Wish Foundation‹: Der Advent ist eine Zeit, um anderen zu helfen, vor allem wenn es um die Kleinsten in unserem Land geht, die schwerstkrank sind.

oe24 und die Make-A-Wish Foundation® Österreich sammeln gemeinsam Spenden, um Kindern, die mit ernsthaften gesundheitlichen Herausforderungen kämpfen, Herzenswünsche zu erfüllen, um Momente der Freude zu erleben.

Melia ist Harry-Potter-Fan und wünscht sich eine Reise nach Hogwarts. © Make A Wish Foundation ×

Jede Spende hilft, um Kinderträume zu erfüllen

Mit Ihrer Spende an Make-A-Wish unterstützen Sie speziell die Umsetzung der Wünsche von Melia (11), die seit ihrer frühesten Kindheit an einer angeborenen Herzfehlbildung leidet. Ihr Herz schlägt für die Welt von Harry Potter. Sie träumt davon, die Winkelgasse zu erkunden und die magischen Kulissen im Harry Potter Studio in London zu bestaunen. Für Melia wäre diese Reise (Kosten: 7.000 Euro) eine echte Flucht aus dem Alltag, der geprägt ist von Arztbesuchen und Behandlungen. Direkt spenden kann man dafür unter https://make-a-wish.at/spendenprojekt/oe24-melias-herzenswunsch/

Jan leidet an einer genetischen Muskelerkrankung. Der kleine Abenteurer möchte die Vulkane Islands entdecken. © Make A Wish Foundation ×

Herzenswünsche werden ausschließlich über Spenden erfüllt, wie beispielsweise der von Jan (7), der mit einer genetischen Muskelerkrankung kämpft. Er träumt von großen Abenteuern und möchte die Vulkane Islands entdecken. Um ihm dieses unvergessliche Erlebnis zu ermöglichen kann man dafür direkt spenden unter https://make-a-wish.at/spendenprojekt/jan-island-oe24/



Helfen Sie jetzt mit, Wünsche wahr werden zu lassen. Jede, auch nicht projektbezogene Spende hilft, Herzenswünsche schwer kranker Kinder zu erfüllen:

Spenden an Make-A-Wish Foundation Österreich – IBAN: AT52 2011 1404 1027 7701



Info: https://make-a-wish.at/