Spieler knackt Joker-Jackpot - gewinnt aber keinen Cent

Ein Niederösterreicher hatte die richtige Kombination auf dem Lottoschein - geht aber dennoch leer aus.

Ein Spielteilnehmer aus Kärnten darf sich über einen - etwas glücklichen - Sologewinn beim Joker und somit über 185.600 Euro freuen. Etwas glücklich deshalb, da es noch einen zweiten, in Niederösterreich gespielten, Wettschein mit der richtigen Joker Zahl gab. Auf diesem war jedoch das „Nein“ angekreuzt.

Solo-Sechser im Lotto

Oberösterreich im Glück – so präsentiert sich bisher das Lotto Jahr 2022. Einer Spielteilnehmerin oder einem Spielteilnehmer aus Linz ist am Sonntag ein Solo-Sechser gelungen. Es ist dies bereits der sechste Sechser in Oberösterreich, und damit ist nahezu die Hälfte aller 13 Sechser des heurigen Jahres ins Land oberhalb der Enns gegangen. Der Gewinn beträgt exakt eine Million Euro, und so wurden alle sechs oberösterreichischen Gewinner auch zu Millionären. Geglückt sind die „sechs Richtigen“ übrigens mit dem sechsten von sechs Quicktipps.

Drei Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 32.400 Euro. Je ein Gewinn geht nach Oberösterreich, nach Wien und nach Kärnten.