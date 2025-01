Akademikerball in Graz mit Platzverbot

Am Samstag finden in Graz drei große Bälle statt. Opernredoute, Volkshausredoute und der Akademikerball. Gegen letzteren wird demonstriert und es gibt ein Platzverbot in der Innenstadt.

Am 25. Jänner findet zum 70. Mal der umstrittene Grazer Akademikerball im Grazer Congress statt. Traditionell wird dagegen auch demonstriert, heuer unter dem Motto „Rechte aus dem Takt bringen“. Heute wird aufgrund der politischen Lage mit mehr Zustrom gerechnet. Der genehmigte Marsch wird mit Start um 17 Uhr vom Mariahilferplatz via Lendkai und Herrengasse zum Hauptplatz (Ankunft ca. 17.45 Uhr) führen. Die Behörde hat für den Bereich rund um den Grazer Congress bis zum Andreas-Hofer-Platz ein Platzverbot ab 16 Uhr erlassen. Es kommt zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr. Die Polizei ist in mehrerer Hinsicht gefordert: Nicht nur die Burschenschafter, die heuer mehr Ballgäste erwarten, laden zum Ball, rund 800 Meter vom Congresshaus entfernt steigt die Opernredoute. Im Vorjahr 200 Demonstranten, heuer mehr Wie viele Polizisten aus verschiedenen Einheiten am Einsatz beteiligt sein werden, wolle man aus taktischen Gründen nicht verraten. Im Vorjahr haben 200 Demonstranten "Alerta, alerta, antifascista!" skandiert.