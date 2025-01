Kärntner Alko-Lenker baute Crash: Führerschein weg

In der Nacht auf Dienstag kam ein alkoholisierter 39-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab.

Stmk. Ein schwerer Unfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag auf der B317 in Fahrtrichtung Spittal an der Drau. Dort kam um 1.30 Uhr ein alkoholisierter 39-Jähriger mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals. Der Fahrer konnte sich noch selbstständig aus dem Wrack befreien und den Notruf wählen.

Führerschein los

Mit Verletzungen unbestimmten Grades musste er ins LKH Judenburg gebracht werden. Ein durchgeführter Alkotest schlug positiv an. Seinen Führerschein war der Kärntner damit vorläufig los.