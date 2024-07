Lkw-Fahrer bei Unfall eingeklemmt – 72-Jähriger tot

Der Fahrer des Sattelzuges wurde bei dem Unfall schwerstens verletzt eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen.

Steiermark. Am Donnerstagvormittag um etwa 9.44 Uhr kam es auf der A2-Südautobahn auf Höhe Sankt Johann an der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) Fahrtrichtung Wien zu einem schrecklichen Verkehrsunfall. Ein Sattelzug prallte mit voller Wucht auf einen weiteren Lkw am Ende eines Verkehrsstaus auf.

72-jähriger Lkw-Fahrer eingeklemmt

Ein 40-jähriger polnischer Lkw-Lenker musste aufgrund der Verkehrslage sein Sattelzugfahrzeug beinahe zum Stillstand bringen. Der nachkommende ungarische Lastwagen-Fahrer (72) übersah vermutlich den Bremsvorgang und prallte mit voller Wucht gegen den Auflieger das vor ihm befindliche Fahrzeug. Dabei wurde das Führerhaus des auffahrenden Lkw nahezu vollständig bis zur Ladefläche des Sattelaufliegers zurückgeschoben. Der Fahrer des Sattelzuges wurde dabei schwerstens verletzt eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen, wie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hartberg via Facebook berichtet.

Notarzt konnte nur noch den Tod des 72-Jährigen feststellen

Der 72-jährige Ungar wurde durch die Feuerwehr Hartberg aus dem Führerhaus geholt. Der zu diesem Zeitpunkt ebenso eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod des 72-Jährigen feststellen. Außer dem 72-jährigen Lkw-Fahrer wurde niemand verletzt.

Die weiteren Aufräumarbeiten auf der A2 dauerten bis 14:00 Uhr an. Das deformierte Führerhaus hing vollständig auf dem Sattelauflieger und musste mit dem Kran des schweren Rüstfahrzeuges entfernt werden. Keiner der beiden am Unfall beteiligten LKW war nach dem Crash noch technisch fahrtauglich, weshalb diese abgeschleppt werden mussten.