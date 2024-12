Polit-Bezüge: Kahr hat 1,2 Mio. Euro abgegeben

Alles über dem Durchschnittseinkommen von 2.500 Euro netto wird gespendet.

Während viele Politiker nicht für eine Null-Lohnrunde bereit sind, spenden die Mandatare der KPÖ den Großteil ihrer Gehälter für in Not geratene Menschen. Zum Jahresausklang legen sie am „Tag der offenen Konten“ die Verwendung ihrer Bezüge offen. Elke Kahr, Claudia Klimt-Weithaler, Robert Krotzer und Manfred Eber haben in Graz 308.448,97 Euro von ihren Polit-Bezügen an 2.168 Menschen weitergegeben.

„Ich habe fast täglich Menschen bei mir, die mehr als die Hälfte ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben müssen. Das kann sich vorne und hinten nicht ausgehen“, sagt die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr, die in den vergangenen 20 Jahren 1.219.520 Euro aus ihren Bezügen an 10.283 Menschen weitergegeben hat. Niedrige Mietzins-Obergrenzen für alle Wohnungen seien überfällig.Strompreis. 118.069 Euro haben die Mandatare in Salzburg heuer von ihren Politikergehältern abgegeben. „Wir hören in unseren Sprechstunden, dass die Mittelschicht immer mehr unter Druck kommt“, sagt Vzbg. Kay-Michael Dankl.