Ski-Opening in Schladming: Bryan Adams, Sting und Simply Red rocken am Fuße der Planai

Es sind noch Tickets für die Konzerte der Superstars erhältlich.

Von 6. bis 8. Dezember werden Bryan Adams, Sting und Simply Red am Fuße der Planai die Skisaison in Schladming eröffnen. Es sind für alle drei Konzerte noch Tickets um 129,90 Euro pro Abend erhältlich. Die Wertschöpfung für die Region liegt bei rund acht Millionen Euro. Auf der Panai kann man seit 22. November Skifahren, auf der benachbarten Hochwurzen werden morgen die Lifte in Betrieb genommen. Mit Beginn der Wintersaison wird auch das Wintersportzentrum WEST in direkter Nähe zum Bahnhof Schladming und die neue Rohrmoos I-Gondelbahn auf die Hochwurzn eröffnet. Heute kann man von 13 bis 16 Uhr gratis die neue 10er Gondelbahn testen. Dank Skidepots im WEST können Wintersportler ihren Tag entspannt beginnen, ohne sich um das Transportieren ihrer Ausrüstung zu sorgen. Die neue WESTend-Lounge an der Talstation lädt zum Einkehrschwung ein.Ramsau. Von heute bis Sonntag lädt die Ramsau am Dachstein zum größten Langlauf-Opening der Steiermark ein. Es kann kostenlos Ausrüstung getestet werden.