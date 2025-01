Wer kennt sie? Polizei sucht Phishing-Bande

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Veröffentlichung von Lichtbildern an.

Die Polizei sucht mithilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern mutmaßliche Betrüger. Die Verdächtigen könnten als Teil einer Bande agieren. Derzeit gehen die Ermittler von einigen Delikten aus.

© LPD Steiermark ×

© LPD Steiermark ×

Eine Südoststeirerin (36) machte am 7. Jänner bei der Polizei in Mureck eine Anzeige, dass sie in eine Phishing-Falle gefallen sei. Sie hätte einen Link, den sie via SMS bekommen hatte, geöffnet und sei dann auf eine echt wirkende Homepage ihrer Bank gekommen. Dort gab sie mittels QR-Code ihre persönlichen Daten bekannt.

Somit war für die Täter der Weg zum Bankkonto der Südoststeirerin frei. Die noch unbekannten Täter konnte mittels kontaktloser Pay-App-Funktion zwei Bargeldbehebungen bei Bankomaten in Wien machen.

Ermittlungen führten zu gleich gelagerten Fällen

Beamte der Polizeiinspektion Mureck konnten durch ihre Ermittlungen rasch einen Zusammenhang zu weiteren gleichgelagerten Fällen in Österreich herstellen. So könnten die Täter für Betrugshandlungen in Wien, Oberösterreich und Salzburg in Frage kommen. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnet die Veröffentlichung der Überwachungsaufzeichnungen an. Wer diese Personen auf den Bildern erkennt, soll sich an 133 oder direkt an die Polizei Mureck unter 059-133-6183 wenden.