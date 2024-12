41-Jähriger von mehreren Männern brutal ausgeraubt

Das Raubopfer wurde von vier bis fünf Tätern geschlagen und zu Boden gerungen.

Innsbruck. Ein 41-jähriger Mann ist am späten Montagabend in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck von mehreren unbekannten Tätern auf offener Straße ausgeraubt worden. Der aus Essen stammende Deutsche wurde gegen 22.00 Uhr in der Amraser Straße von vier bis fünf Unbekannten geschlagen und zu Boden gerungen, teilte die Polizei mit. Ihm wurde auch das Handy entwendet. Dann flüchteten die Unbekannten mit einem Taxi. Dieses konnte in weiterer Folge bereits ausgeforscht werden, hieß es.

Nach den mutmaßlichen Tätern wurde weiter gefahndet. Das Opfer war indes verletzt von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht worden.