Bei einem Verkehrsunfall in Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) gab es mehrere Verletzte – darunter auch ein Kleinkind.

Tirol. Am Donnerstag gegen 17.15 Uhr kam auf der Loferer Straße in Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Zwei Autofahrer kollidierten bei einem Abbiegevorgang.

Ein 18-jähriger deutscher Lenker bog nach links in die Gemeindestraße Burgstraße ein und es kam zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 23-jährigen deutschen Autofahrers. Der Pkw des 18-Jährigen wurde auf die Gemeindestraße geschleudert. Das Auto des anderen Lenkers kam auf der Loferer Straße etwa 30 Meter nach der Unfallstelle zum Stillstand.

Acht Monate altes Baby bei Unfall verletzt

Im Auto des 23-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen fuhren seine 26-jährige kroatische Lebensgefährtin und der gemeinsame acht Monate alte Sohn mit. Im Auto des jüngeren Unfallbeteiligten saß eine 23-jährige australische Staatsangehörige. Alle Insassen der beiden Unfallfahrzeuge erlitten beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und mussten vom Rettungsdienst in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert werden.

Nach Abschluss der Erhebungen werden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel erstattet.