Alko-Raser brettert mit 204 km/h auf A12

Dem 23-jährigen Pkw-Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und das Fahrzeug beschlagnahmt.

Tirol. In der Nacht auf Dienstag führte die Polizei auf der A12 im Gemeindegebiet von Zirl in Fahrtrichtung Westen Geschwindigkeitsmessungen durch. Die Beamten haben dabei ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 204 km/h, bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 110km/h, gemessen. Das Fahrzeug konnte in Pettnau angehalten werden.

Die Polizisten nahmen dem 23-jährigen österreichischen Lenker den Führerschein vorläufig ab und beschlagnahmten das Auto. Bei einem durchgeführten Alkotest konnte eine mittlere Alkoholisierung festgestellt werden.