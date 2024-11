Hier leuchten Pandabären und Schmetterlinge um die Wette

Magische Lichterwelt erstrahlt im Innsbrucker Hofgarten und auf der Burg Ehrenbeg in Reutte im Tiroler Lechtal.

Zu einem buchstäblich erhellenden Spaziergang lädt ab Freitag, 15. November, wieder die Ausstellung Lumagica im Hofgarten in Innsbruck in Tirol ein – zum bereits fünften Mal in Folge. Unter dem Motto „Peace, Love, Family“ säumen Regenbögen, Blumen, Schmetterlinge sowie abstrakte Elemente und interaktive Lichtinstallationen den rund ein Kilometer langen Rundweg. Es gibt auch warme Getränke für Verweilpausen. Das Ticket kostet 22,50 Euro für Erwachsene und 13,50 Euro für Kinder ab sechs Jahre. Der Eintritt ist in der Innsbruck Card und dem SKI plus CITY Pass inkludiert. Zeitgleich erstrahlt eine Lichterwelt auf der Burg Ehrenberg in Reuttte im Tiroler Lechtal.