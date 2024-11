Brandinferno forderte 3 Verletzte und 4 tote Rinder

Am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr brach das Feuer in dem Bauernhof aus.

Tirol. Der schreckliche Brand brach am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr in Mieming, Bezirk Imst, aus. Ein Passant bemerkte den Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Wirschaftsgebäude des Bauernhofs bereits in Vollbrand. Auch Nebengebäude wurden von den Flammen angegriffen.

Unzählige Feuerwehren aus der Region mussten anrücken, um das Feuer zu löschen. Die meisten Tiere konnten aus dem Stall gerettet werden. Leider kam für vier Rinder allerdings jede Hilfe zu spät. Auch drei Menschen, darunter eine Frau mit Kind und ein 43-jähriger Mann mussten mit Verbrennungen ins Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte schafften es nach Stunden den Brand zu löschen. Das Gebäude war aber bis auf die Grundmauern abgebrannt. Experten versuchten am Mittwoch die Brandursache zu ermitteln.