Mit Cabrio abgestürzt: Lenker (37) ging ohne Kratzer einfach heim

Ein Pole (37) ist Samstagabend in Ginzling, einem Ortsteil von Mayrhofen im Tiroler Zillertal, mit seinem roten Cabrio rund 15 Meter über steiles Gelände abgestürzt.

Der Unfall ereignete sich in einer leichten Rechtskurve einer Privatstraße, dort dürfte der rote Flitzer von der Straße abgekommen sein. Der 37-jährige Lenker, der keinen Führerschein besaß, blieb wie durch ein Wunder unverletzt, stieg aus und ging nach Hause.

Erst am nächsten Tag, am Sonntagvormittag, entdeckten mehrere Passanten das abgestürzte Fahrzeug und setzten die Rettungskette in Gang. Letztlich konnte der Pole ausgeforscht und in seiner Unterkunft angetroffen werden. Der Lenker wurde der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.