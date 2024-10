Mit OE24 zum Circus Roncalli in Innsbruck

Innsbruck. Die Premiere von Bernhard Pauls neuestem Meisterwerk „ARTistART“ im Circus Roncalli verzauberte Innsbruck. Vor ausverkauftem Haus wurden die Artisten für ihre atemberaubenden Darbietungen mit minutenlangen Standing Ovations gefeiert. Das besondere Highlight: Die Show verbindet die Kunstgeschichte mit der faszinierenden Welt des Zirkus. Von Frida Kahlo bis Keith Haring, von Akrobatik bis Clownerie – die Zuschauer wurden auf eine poetische Reise durch die Welt der Kunst entführt, wie sie nur Roncalli erschaffen kann.

Die atemberaubende Akrobatik des Duos Turkeev, das bereits bei „Cirque du Soleil“ beeindruckte, und die beeindruckende Balancekunst von Zhenyu Li, der auf wackeligen Stelzen das Publikum in Staunen versetzte, waren nur einige der Höhepunkte. In dieser magischen Inszenierung verschmelzen Kunst und Zirkus auf unvergleichliche Weise. Wer bisher noch kein Ticket ergattern konnte, hat jetzt die Chance, dieses einmalige Erlebnis live mitzuerleben – und das Beste daran: Es werden zwei Tickets für die Nachmittagsvorstellung am 23. Oktober verlost!

Mit dieser Verlosung wird es für die glücklichen Gewinner möglich, den Zauber des Circus Roncalli hautnah zu erleben. Aber auch für all jene, die auf Nummer sicher gehen wollen, gibt es Tickets bereits ab 15 Euro. Ob als besonderes Geschenk für einen geliebten Menschen oder als eigenes Erlebnis – Roncalli sorgt garantiert für einen unvergesslichen Tag. Die Show gastiert noch bis zum 10. November in Innsbruck und von 15. November bis 8. Dezember in Graz. Es lohnt sich also, die Chance zu nutzen und sich noch rechtzeitig Tickets zu sichern!

Mit Roncallis „ARTistART“ erleben die Zuschauer einen Abend voller Poesie, Kunst und Zirkusmagie. Diese Symbiose aus Artistenkunst und bildender Kunst lädt ein, sich verzaubern zu lassen und den Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen.