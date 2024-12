Pkw überschlägt sich auf Autobahn – Schwerverletzte

Ein Pkw hat sich in der Nacht auf Montag in Schönberg (Bezirk Innsbruck-Land) auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) überschlagen.

Der Unfall ereignete sich im Bereich der Abfahrt zum Parkplatz Europabrücke, berichtete die Polizei. Die beiden Insassen im Alter von 23 und 25 Jahren wurden schwer verletzt. Der Lenker musste mit der Bergeschere aus dem Fahrzeug geholt werden. Wie es zu dem Unfall gekommen war, sei noch unklar, hieß es.

© APA/BFV-IBK-LAND/JULIAN PERNSTEINER ×

Die beiden Syrer wurden nach der Bergung von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zwei Fahrspuren wurden für rund eine Stunde bis 2.20 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde am dritten Fahrstreifen geführt. Mehrere Feuerwehren und Rettungswagen waren neben der Polizei im Einsatz.