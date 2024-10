Todesschuss in Kaserne - Schütze (20) festgenommen

In der Türk-Kaserne in Spital an der Drau traf ein Projektil aus der Dienstwaffe eines Soldaten (20) einen Kameraden (21) tödlich. Da sich ein Schuss aus einer mehrfach gesicherten Glock-Pistole nicht einfach so lösen kann, wurde der Schütze festgenommen. Indes packt ein weitere Kamerad aus.

Ktn. Während oe24 die Nachricht bestätigt bekam, dass der Schütze festgenommen wurde, sagte Verteidigungsministerin Claudia Tanner zu dem "Vorfall" am Rande einer Pressekonferenz zum Nationalfeiertag: „Es ist ein schwarzer Tag für das Bundesheer, denn wir trauern um einen Kameraden. Das österreichische Bundesheer und ich sind zutiefst betroffen. Jetzt geht es darum, die Tragödie vollumfänglich, lückenlos aufzuklären durch die Polizei und natürlich auch die Untersuchungskommission des Militärkommandos Kärnten, die ihre Arbeit ja bereits aufgenommen haben. Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Freunden und wir werden ihnen jede Unterstützung zukommen lassen, die sie brauchen.“ Danach gabs eine Trauerminute. © Opfer (21) starb im Landeskrankenhaus Klagenfurt. Was tatsächlich passiert ist, muss nun aufgeklärt werden. Niemand unterstellt dem Schützen Absicht - ab Fahrlässigkeit, wenn nicht gar grobe, steht doch im Raum. So schreibt ein Soldat, der derzeit in der Türk-Kaserne seinen Grundwehrdienst leistet, auf Instagram: "Wache soll mit Gürtel gespielt haben" Es habe "leider einen Rekruten getroffen, der im Soldatenheim gearbeitet hat. Alle verstanden sich sehr gut mit ihm. Immer lustig und fröhlich drauf. Die Wache soll mit dem Gürtel gespielt haben, auf dem die Glock drauf war. Beim Runterfallen hat sich dann ein Schuss gelöst - ist aber eigentlich kaum möglich, da die Waffe extra für solche Fälle eine Sicherung hat." Familie brach in Kaserne zusammen Der Insider weiter: "Die Familie des Opfers wurde in der Kaserne in einem geschlossenen Gebäude aufgeklärt, dass er es leider im Krankenhaus nicht geschafft hat. Daraufhin höre man nur noch Schreie. Dann war für uns klar, dass er es nicht geschafft hat. Ruhe in Frieden, Musti. Deine Kameraden" Mehr in Kürze