Toter Feuerwehrmann: Van der Bellen spricht tief- empfundenes Beileid aus

Die Einsätze rund um das Hochwasser in Österreich beobachte der Bundespräsident "mit großer Sorge".

Bundespräsident Alexander Van der Bellen äußerte sich in der ZIB2 betroffen zum Tod des Feuerwehrmanns im Bezirk Tulln: "Dem Feuerwehrmann, der gestorben ist, und seiner Familie möchte ich auf diesem Weg mein tiefempfundenes Beileid ausdrücken. Er war im Dienst und hat sein Leben lang für die Freiwillige Feuerwehr gearbeitet. Und jetzt gab es diesen schrecklichen Unfall..." Dabei lobte er generell die Arbeit und den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr in Österreich, die es in dieser Form weltweit kein zweites Mal gebe.

"Ich beobachte die Situation mit großer Sorge. Wir waren gut vorbereitet. Die Zusammenarbeit der Blaulichtorganisationen funktionierte wunderbar - auch durch die Hilfe der Tausenden von Freiwilligen." All das verdiene die größte Wertschätzung, die es nur geben kann. Und er ergänzte: "Auch wenn der Regen hoffentlich am Dienstag endet, werden wir uns mit den Folgen der Katastrophe noch lange befassen." Nicht nur der Bund und Land seien aufgerufen zu helfen, "sondern wir alle".

Abschließend meinte Van der Bellen: "Es ist schlimm, was hier passiert ist und passieren wird, aber wir werden auch diese Krise hinter uns bringen." Was zähle, sei die Zusammenarbeit zwischen Zivilbevölkerung und der staatlichen Unterstützung.