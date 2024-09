Über 100 Kilo Suchtgift gedealt: Polizei sprengte Drogenring

Fünf junge Salzburger und zwei Mexikaner werden beschuldigt, über 100 Kilo an Suchtmitteln gedealt zu haben.

Die Salzburger Polizei hat nun ihre Ermittlungen gegen einen Drogenring abgeschlossen. Sie legt sieben Beschuldigten zur Last, von April 2023 bis Mai 2024 in der Stadt Salzburg und im Flachgau am Verkauf von mehr als 100 Kilo an Suchtmitteln und rund 15.000 suchtmittelhaltigen Tabletten beteiligt gewesen zu sein. Die Verdächtigen sollen die Drogen in großen Mengen über Deutschland nach Österreich gebracht und mit dem Verkauf mehr als eine Million Euro erwirtschaftet haben.

Ab Februar 2024 ermittelten die Drogenfahnder, bei einer Hausdurchsuchung im Mai konnten acht Kilo Cannabis, über 100 Gramm Kokain, mehr als zwei Kilo Ketamin, über eineinhalb Kilo MDMA und rund 1.800 suchtmittelhaltige Tabletten sichergestellt werden. Damals klickten für drei Verdächtige die Handschellen. Sie befinden sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Drei weitere Beschuldigte wurden auf freiem Fuß angezeigt, ein 28-jähriger Mexikaner befindet sich derzeit auf der Flucht. Er wird mit Haftbefehl gesucht.

Neben dem Flüchtigen handelt es sich bei den Beschuldigten um fünf junge Salzburger im Alter von 19 bis 22 Jahren und einem 31-jährigen Landsmann des Mexikaners.