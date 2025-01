VHS Wien: Schwerpunktthema "Unser Wien"

Die Wiener Volkshochschulen widmen sich im Jahr 2025 dem Schwerpunktthema „Unser Wien“. Rund 200 Angebote laden über das ganze Jahr verteilt dazu ein, sich mit unserem Wien zu beschäftigen. Am 24.Jänner gibt es mehrere Auftaktveranstaltungen.

Die Bandbreite reicht von Vorträgen, Kursen und Workshops über Podiumsdiskussionen mit Publikumsbeteiligung bis hin zu Spaziergängen und Exkursionen. Das Kursangebot reicht vom Wienerlieder-Chor über Kochkurse von Kaiserschmarren bis Rindfleischküche bis zu Vorträgen über Gemeindebauten oder das Judentum am Alsergrund sowie Schimpfwörter im Wienerischen.



„Wien ist mehr als nur eine Stadt – Wien ist ein Lebensgefühl. Das liegt unter anderem daran, dass wir in zahlreichen Feldern Weltspitze sind – etwa beim kommunalen Wohnbau, bei der Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und im Bildungs- und Kulturbereich. Die VHS beschäftigt sich ein ganzes Jahr lang mit Wien in all seinen Facetten und beleuchtet dabei Geschichte, Kulinarik, Kunst, aktuelle Debatten und vieles mehr. Damit möchten wir allen Wienerinnen und Wienern die Gelegenheit bieten, mehr über ihre vielseitige und interessante Stadt zu erfahren und sich aktiv einzubringen“, erklärt VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger.



Schwerpunkt-Auftakt am 24.01.2025

Am 24. Jänner, dem „Internationalen Tag der Bildung“, bieten die Wiener Volkshochschulen zum Auftakt des Jahres-Schwerpunktthemas in jeder VHS-Region eine kostenlose Auftakt-Veranstaltung. Um Anmeldung wird gebeten.

• VHS Meidling: Unser Wien! – Poetry Slam

Kurzweilig, intensiv und interaktiv: Beim Unser Wien!-Poetry Slam treten Poet*innen mit selbst geschriebenen Texten gegeneinander an und das Publikum entscheidet. Vorgetragen werden Texte Rund um das Thema Wien in all seiner Vielfalt, Herausforderungen und Möglichkeiten. Wie wollen Sie Wien leben? Was hat unsere Hauptstadt zu erzählen? Wer können Sie sein in Wien? Was braucht es, damit "Unser Wien" für alle gilt?

Uhrzeit: 18:00 – 20:30 Uhr

Veranstaltungsort: VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

• VHS Simmering: Tanzaufführung, Tanzparty & Glücksrad

Am Internationalen Tag der Bildung tanzt die VHS Simmering in den Jahresschwerpunkt 2025: Um 16:00 Uhr zeigen Ballettgruppen einen kleinen Auftritt zu Kompositionen von Wiener Komponist*innen. Um 16:30 Uhr wird es modern mit den Kindertanz-, Video-Clip-Dancing- und Hip-Hop-Gruppen und ihren Interpretationen bekannter Austropop-Hits. Direkt im Anschluss ab ca. 17:00 Uhr darf das Publikum aktiv werden, wenn die große Austro-Tanzparty startet! Parallel dazu gibt es ein Quiz mit Glücksrad und tollen Preisen im Foyer der VHS Simmering. Die Fragen drehen sich um die Wiener Bezirke Favoriten und Simmering.

Uhrzeit: 16:00 bis ca. 18:00 Uhr

Veranstaltungsort: VHS Simmering, Gottschalkgasse 10, 1110 Wien

• Veranstaltungszentrum Praterstern: Wiener Geschichten entlang der Donau

Von der Lobau und dem Alberner Hafen durch die Steinsporn-, Prater-, Reichs-, Brigittenauer-, Floridsdorfer- und Nordbrücke (durch sechs Brücken hindurch) bis nach Strebersdorf und dem Kahlenbergerdörfel. Auf der einen Seite der Donauinsel die jungen Flächenbezirke Floridsdorf und Donaustadt in ständiger Entwicklung und Ausbreitung – auf der anderen Seite Brigittenau und die Leopoldstadt – die „Mazzesinsel“, einer der ältesten und traditionsreichsten Teile Wiens, welcher die Donau und den Donaukanal miteinander verbindet.

An diesem Abend hören die Besucher*innen von gelebter, vergessener und entstehender Geschichte aus vier Wiener Bezirken entlang der Donau; kurzweilig präsentiert von jenen Autor*innen, die Fakten und Legenden recherchiert und aufgeschrieben haben und stimmungsvoll musikalisch umrahmt.

Uhrzeit: 17:00 – 19:00 Uhr

Veranstaltungsort: VZ-Praterstern, Praterstern 1, 1020 Wien/Gr. Saal

• VHS Josefstadt: Art-Workshops

Die VHS Josefstadt bietet zum Auftakt des Jahresschwerpunktes mehrere Kunst-Workshops für Erwachsene und Kinder:

Karikatur-Porträt – Wiener Typen

In diesem Workshop lernen Teilnehmer*innen humorvolle und einprägsame Karikatur-Porträts zu zeichnen. Als Inspiration dienen „Wiener Typen – wer das ist, entscheiden die Teilnehmer*innen selbst.

17:00 – 20:00 Uhr

Schreib mit: Wien, unsere Stadt!

Gemeinsam werden kreative Kurztexte und Gedichte zu unserer Stadt und unserem Grätzel geschrieben. Jede*r darf in seiner/ihrer Sprache formulieren, auch Dialekt und Alltagssprache sind erwünscht. Für alle, egal wie lange oder kurz sie in Wien wohnen.

15:00 – 17:00 Uhr

Acrylmalerei „Mein Wien“

Unter Anleitung der Künstlerin Neda Nikolic wird mit Acrylfarben die liebste Wiener Gasse, ein Platz oder ein besonders geschätztes Gebäude gemalt.

18:00 – 21:00 Uhr

Kunterbunte Tiere (für Kinder von 3 bis 5 Jahren)

Wien ist nicht nur das Zuhause vieler Menschen, es wohnen auch viele Wildtiere in den Parks und Wäldern der Stadt. Diese werden aufgespürt und farbenfroh aufs Papier gebracht.

15:00 – 16:00 Uhr

Mein liebster Ort (für Kinder von 6 bis 10 Jahren)

Wir malen unseren liebsten Ort in unserer Stadt, den besten Spielplatz, den schönsten Baum oder den gemütlichsten Platz an der Donau. Dabei experimentieren wir mit Formen und Farben, wie es uns gefällt!

16:00 – 17:00 Uhr

Mein Wiener Kaffeehausset für zu Hause (nur mehr Warteliste)

Unter künstlerischer Anleitung von Aybike Kaya wird ein persönliches Kaffeehausset aus Keramik gestaltet.

18:00 – 21:00 Uhr

Veranstaltungsort: VHS Josefstadt, Schmidgasse 18, 1080 Wien

Info: www.vhs.at/unserwien