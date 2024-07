28-Jähriger vor Gericht: Janine bei Party erwürgt

Ein 28-Jähriger muss sich heute wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Vbg. Vor zwei Jahren wurde die hübsche 30-Jährige in einer Wohnung in Lustenau brutal ermordet. Heute muss sich ihr 28-jähriger Bekannter wegen Mordes vor einem Geschworenengericht am Landesgericht Feldkirch verantworten. Sein Freund, ein 22-Jähriger, steht wegen Unterlassung der Verhinderung einer Straftat vor Gericht.

Das Opfer Janine hatte sich im März 2022 mit den beiden Österreichern in der Wohnung des damals noch 19-Jährigen in Lustenau getroffen, wo sie gemeinsam Party machen wollten. Doch dort entbrannte ein heftiger Streit, bei dem es um Schulden gegangen sei. Der damals noch 25-Jährige geriet in Rage und erwürgte die junge Frau. Statt sich der Polizei zu stellen, versuchten sie die Leiche loszuwerden. Sie trugen die tote Jasmin in ihr Auto und legten sie im Riedgraben in Lustenau ab.

Hauptangeklagter in U-Haft

Nachdem ihr Vater eine Vermisstenanzeige erstattet hatte, wurde die Leiche entdeckt. Die Mord-Ermittlungen führten zu den beiden Bekannten des Opfers. Eine Überwachungskamera einer Tankstelle hatte das Auto der Tatverdächtigen in der nähe des Fundortes gefilmt. Seither sitzt der Hauptverdächtige in Haft, der 22-Jährige wurde bereits aus der Untersuchungshaft entlassen. Er soll glaubhaft gemacht haben, dass er mit der Ermordung von Janine nichts zu tun hat. Sein Kollege allerdings schiebt ihm die volle Schuld zu.

Der 28-Jährige weist derzeit jegliche Schuld von sich. Sein Anwalt Michael Holzmann gegenüber der "Neuen Vorarlberger Tageszeitung" erzählt, dass die Spuren keinen Hinweis darauf geben, dass sein Klient die Tat begangen habe.

"Es ist aktenkundig, dass er und die Verstorbene befreundet waren und dass der Kredit monatlich pünktlich bedient wurde", sagte Holzmann. Außerdem sei die noch zu bezahlende Restsumme überschaubar gewesen.

Es droht eine lebenslange Haftstrafe

Der Verteidiger des Zweitangeklagten, Sanjay Doshi, sprach gegenüber der Zeitung hingegen von "eiskaltem Mord". Er bedauerte, dass das Verfahren gegen seinen Mandanten nicht vom Mordprozess getrennt wurde und kündigte an, dass der 22-Jährige in der Verhandlung keine Fragen beantworten werde.

Zwei Tage soll der Prozess dauern. Heute stehen noch die Befragungen der Angeklagten sowie von vier Zeugen und dem Gerichtspsychiater Reinhard Haller an. Bei einer Verurteilung drohen dem 28-Jährigen eine Freiheitsstrafe von zehn bis 20 Jahren oder eine lebenslange Haftstrafe. Sein Komplize könnten für die Hilfe bei der Beseitigung der Leiche zwei Jahre drohen.