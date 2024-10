80 km/h zu schnell: Auto von Führerschein-Neuling beschlagnahmt

Statt mit 60 war der junge Lenker mit 141 km/h unterwegs.

Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist am Mittwoch in Rankweil (Bez. Feldkirch) in einem 60 km/h-Abschnitt mit einer Geschwindigkeit von 141 Stundenkilometern geblitzt worden.

Nachdem der junge Mann angehalten wurde, wurde ihm der Führerschein noch an Ort und stell abgenommen. Ebenso wurde das Raser-Auto vorübergehend beschlagnahmt.

Der 19-Jährige war kurz nach 20 Uhr auf der Bundesstraße (L190) in Richtung Röthis unterwegs. Weil eine sofortige Anhaltung nicht möglich war, fuhren Beamte dem Mann kurz nach. Gestoppt wurden der junge Lenker und seine beiden Mitfahrer schließlich in Röthis.