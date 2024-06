Bodensee: Identität eines der Toten geklärt

Einer der beiden Toten, die vergangenes Wochenende im Bodensee gefunden wurden, ist identifiziert worden.

Einer der beiden Toten, die vergangenes Wochenende im Bodensee gefunden wurden, ist identifiziert worden. Bei dem Mann, der am Samstag von einer Bootsfahrerin bei der Rheinmündung auf deutschem Staatsgebiet gefunden wurde, handelt es sich um einen seit vergangenem November vermissten 79-Jährigen aus Chur in der Schweiz. Die Kriminalpolizei Lindau bestätigte einen entsprechenden Bericht des ORF Vorarlberg. In beiden Fällen geht die Polizei nicht von Fremdverschulden aus.

Auch für den Leichnam, den Kajakfahrer zwischen Hard und Lindau fanden, ergab die Obduktion keinen Hinweis auf Fremdverschulden, wie die Polizei der APA mitteilte. Vorerst konnten weder die Todesursache noch die Identität geklärt werden, dafür seien noch weitere Untersuchungen notwendig.