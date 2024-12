Bub (1) bei Unfall auf Bauernhof schwer verletzt

Bei einem Unfall auf einem Bauernhof in Dornbirn ist am Mittwochabend ein einjähriger Bub schwer verletzt worden.

Das Kind geriet aus bisher unbekannter Ursache in die laufende Gelenkswelle eines Futtermischwagens, dabei wurde ihm der rechte Oberarm komplett abgetrennt.

Mit Hubschrauber in die Schweiz gebracht

Nach Angaben der Polizei wurde das verletzte Kleinkind mit einem Rettungshubschrauber in Begleitung seiner Mutter in eine Spezialklinik nach St. Gallen in der Schweiz geflogen. Sein Zustand ist stabil.