West-Ost Gefälle beim Radeln in Österreich

Vorarlbergerinnen und Vorarlberger treten besonders oft in die Pedale.

In Westösterreich wird das Fahrrad deutlich häufiger genutzt als im Osten, so der Verkehrsclub Österreich am Sonntag. Vor allem die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger treten besonders oft in die Pedale. Die meisten Fahrrad-Haushalte gibt es im Land Salzburg, und Innsbrucks Bevölkerung nutzt das Rad öfter als das Auto, hieß es anlässlich des Welttags des Fahrrads am 3. Juni.

Am häufigsten nutzt die Bevölkerung im Ländle das Fahrrad als Verkehrsmittel, zitierte der VCÖ Daten der Statistik Austria: 49 Prozent ab 16 Jahren sind mehrmals die Woche oder sogar täglich mit dem Fahrrad mobil. Mit Tirol (41 Prozent) und Salzburg (40 Prozent) folgen zwei weitere westliche Bundesländer am Podest. Österreichweit sind es 31 Prozent, in Wien 22.

Diese Erhebung wurde 2019 durchgeführt - seit der Pandemie würde in Österreich mehr mit dem Fahrrad gefahren, so VCÖ-Mitarbeiterin Katharina Jaschinsky. In Wien sei der Radverkehrsanteil von sieben (2019) auf zehn Prozent (2023) gestiegen. Im Land Salzburg war es eine Steigerung von elf (2012) auf 13 Prozent (2022), in Tirol von elf (2011) auf 14 Prozent (2022).