Wieder Bahnhof! Bombendrohung in der Steiermark

Nach einer Serie von Bombendrohungen kam es zu einer weiteren - dieses Mal stand der Bahnverkehr in Leoben, Steiermark still. Inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden, wie "ORF Steiermark" berichtet.

Zuletzt gab es in Österreich immer wieder Bombendrohungen gegen Bahnhöfe und Schulen – so auch heute wieder. Dieses Mal war der Bahnhof Leoben betroffen. Der Bereich wurde geräumt und die Polizei dursuchte die Gegend mit Suchhunden. Etwa zwei Stunden lang war der Zugverkehr eingestellt.

Gegen 15.30 Uhr konnte laut "ORF Steiermark" Entwarnung gegeben werden. Sprengsatz wurde keiner gefunden.

In den vergangenen Tagen kam es in Österreich eine Serie an Bombendrohungen. Dass die Drohungen in Zusammenhang stehen, ist laut Polizei groß. Die Ermittlungen laufen.