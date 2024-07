Wieder Randale in Supermarkt - zwei Polizistinnen verletzt

Erneut zu unschönen Szenen in und vor einer Lebensmittelfiliale kam es Samstag kurz vor Geschäftsschluss in einem Laden in Wien-Fünfhaus. Ein rumänischer Ladendieb war kaum zu bändigen.

Wien. In die aktuelle Aufregung rund um drei Afghanen, die einen Supermarkt in Wien regelrecht aufgemischt haben und dabei auf Angestellte und Kunden losgingen - ein Zeuge filmte mit, Screenshot von den Geschehnissen siehe oben - wird nun ein neuerlicher Vorfall mit Gewaltszenen in einem Supermarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus bekannt. Afghanen-Randale in Supermarkt: Jetzt droht Abschiebung

BMW-Crash: Türke (19) nahm Kurve viel zu schnell Demnach wurde Samstag um 17.30 Uhr in einer Filiale ein 25-jähriger Rumäne als Ladendieb auf frischer Tat ertappt - eine Mitarbeiterin, die ihn dabei beobachtet hatte, wurde niedergestoßen und mit einem brutalen Kopfstoß verletzt. Danach flüchtete der Angreifer aus dem Geschäft, wurde aber von einer eintreffenden Streife des Stadtpolizeikommandos Rudolfsheim-Fünfhaus im unmittelbaren Nahbereich des Ladens angehalten. Dabei wehrte er sich mit aller Kraft gegen die Perlustrierung und verletzte zwei Polizistinnen, die aber ihren Dienst fortsetzen konnten. Rumäne verhaftet - Afghanen vor Abschiebung Der ganze Wirbel brachte dem Rumänen, in dessen Rucksack zahlreiches Diebsgut vorgefunden wurde, gar nichts. Er wurde festgenommen und hernach auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet und an die Justiz überstellt. Im Gegensatz dazu wird gegen die das randalierende Afghanen-Trio von der Wolfganggasse nur auf freiem Fuß ermittelt. Allerdings wurde bei allen drei unverzüglich die entsprechenden Verfahrensschritte zur Einleitung eines Aberkennungsverfahren bzw. Auswirkung im laufenden Asylverfahren gesetzt - sprich: Ihnen droht die Abschiebung.