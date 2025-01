Wien feiert 2025 den Walzerkönig

Alles Walzer! Wien feiert 2025 den 200. Geburtstag von Johann Strauss (Sohn). Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto: »King of Waltz. Queen of Music«.

Zu den beliebtesten Tänzen auf Bällen zählt der Walzer. © Gettyimages ×

Der Intendant des Strauss-Festivaljahres Roland Geyer programmierte 65 Produktionen an 250 Spieltagen, mit 40 Partnern, mit mehr als 400 Künstlerinnen und Künstlern, an 69 Locations in allen 23 Wiener Bezirken, in 10 Genres.

Strauss vereint, was auch heute einen Popstar ausmacht: Populär war er zu seiner Zeit wie kein anderer. Er hatte Charisma, Talent, ein Gespür fürs Geschäft und internationalen Erfolg mit Tourneen bis in die USA, dazu eine riesige Fangemeinde. Er prägte die Unterhaltungskultur seiner Zeit. Strauss war Kult – nicht anders als die Popstars jüngerer Zeit, von Elvis über Michael Jackson und Madonna bis Taylor Swift.

Im Theater an der Wien wurde die „Fledermaus“ uraufgeführt. © Sabine Hauswirth ×

Johann Strauss‘ Musik prägt Wiens Ruf als Musikmetropole seit rund 180 Jahren und begeistert nach wie vor weltweit. Sie versprüht Lebensfreude und Optimismus und bringt 2025 die ganze Stadt zum Feiern. Zum 200. Geburtstag des legendären Walzerkönigs Johann Strauss (Sohn) verwandelt sich die Stadt in eine Bühne: Ob in prunkvollen Ballsälen, auf glanzvollen Bühnen oder direkt unter freiem Himmel – das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto: „King of Waltz. Queen of Music“. Die Operette „Die Fledermaus“ ist ein Welterfolg, und der Donauwalzer – nichts weniger als die inoffizielle Hymne Wiens – genießt Kultstatus. Darüber hinaus sind die Strauss-Walzer der Herzschlag der Wiener Ballsaison.

Jubiläumsjahr mit vielfältigen Highlights für alle Sinne

Programmvielfalt. Von traditioneller Pflege seiner Werke bis hin zu innovativen Projekten wie Augmented Reality und Uraufführungen – hier verschmelzen Klassik und Moderne. Mit dabei: die großen Wiener Orchester und Künstlerinnen und Künstler aus Musik, Schauspiel, Performance sowie digitaler und immersiver Kunst. Im Wochen-Rhythmus (Highlights siehe Kasten rechts) erwarten die Besucher Premieren, die Strauss‘ Werk auf spektakuläre Weise neu erlebbar machen.

Johann Strauss - New Dimensions. Neues interaktives Museum. © Johann Strauss - New Dimensions ×

Johann Strauss immersiv in sieben Akten erleben

Geehrt wird der erste Popstar der Weltgeschichte mit einem modernen Denkmal. Im neuen Johann-Strauss-Museum in Wien 1, Friedrichstraße 7, kann man das atemberaubende Leben des Walzerkönigs immersiv und audiovisuell erleben. „Liverpool hat die Beatles. Tennessee hat Elvis Presley. Wien hat Strauss. Bis zu 50 Millionen Menschen verfolgen jährlich das Neujahrskonzert, und unzählige Touristen fotografieren die goldene Statue im Wiener Stadtpark.

Johann Strauss Wohnung in wien 2, Praterstraße © Wien Museum ×

Doch abseits dieser Statue gab es kaum umfassende Informationsangebote zu Johann Strauss. Diese Lücke soll die neue Ausstellung schließen“, betont Peter Hosek, Geschäftsführer der WKE Konzert- und Eventveranstaltungs GmbH und der Ostrich Eventagentur GmbH. Die besondere Dauerausstellung wurde mit einem Budget von 2,2 Mio. Euro realisiert. Die digitale Produktion zeigt das Leben und Werk von Johann Strauss auf einer Fläche von 800 m² und besticht mit einem einzigartigen bewegungssensiblen Kopfhörersystem, das erstmals in Österreich in einer Ausstellung zum Einsatz kommt.

Die Ausstellung beeindruckt durch technische und künstlerische Exzellenz und bietet eine multimediale Symphonie aus Entertainment und Information, die sich über sieben Akte erstreckt. Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist die Komponiermaschine: Sie entführt die Besucherinnen und Besucher in die Welt der Musik und des Komponierens. Mit Drehknöpfen, die wie die Melodien tanzen, werden Noten ausgewählt, die auf einem Bildschirm erscheinen. So entsteht Schritt für Schritt ein persönlicher Walzer, der sich mit jeder Drehung lebendiger und komplexer erweist. Die Besucher können ihren eigenen Walzer als Audiodatei herunterladen, um ihn auch nach dem Ausstellungsbesuch immer wieder zu hören.

House of Johann Strauss in Wien 19, Konzertsaal. © Hersteller ×

Strauss -Schauen

CelebratinG Johann Strauss. Theatermuseum. Bis 23. Juni 2025

Strauss- Wohnung in der Praterstraße 54, Wien 2. Sie ist original erhalten!

House of Strauss mit Original-Konzertsaal, in dem Strauss aufspielte, plus Strauss-Zentrum und Konzerten. Döblinger Hauptstraße 76, Wien 19.

JOHann Strauss – New dimensions. Immersives Erlebnis mit Dauerausstellung. Friedrichstraße 7, Wien 1.

Strauss-Highlights

Ab 20. Jänner. Theater an der Wien/Operette „Das Spitzentuch der Königin“.



Ab 4. Februar. Fledermaustag im ZOOM Kindermuseum – Tricky Strauss.



Ab 25. März. MQ Halle E. Das Lied vom Rand der Welt oder Der „Zigeunerbaron“. Musiktheater nach der Operette.



Ab 27. September. Circus-Theater Roncalli am Heumarkt „Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt“.



Ab 4. Okt. Theater an der Wien. Die Fledermaus.