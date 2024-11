27.000 neue Lampen lassen Öffis erstrahlen

Draußen wird es immer dünkler, aber die Öffis beginnen zu leuchten: Seit dem Sommer arbeiten die Wiener Linien daran die Fahrzeuge heller zu machen.

Alle U-Bahnen, bis auf den neuen X-Wagen, sowie die Straßenbahnen, außer den neuen Flexity und den Hochflurstraßenbahnen, werden mit modernen LEDs ausgestattet. Die bisherigen Leuchtstoffröhren im Innenraum der Fahrzeuge werden ausgetauscht. Der komplette Fuhrpark der Linie U6 ist bereits mit den neuen LEDs unterwegs. Ab Ende August wurden die Wägen am Bahnhof Michelbeuern umgerüstet, Mitte Oktober wurde der Umbau abgeschlossen.

50 Prozent weniger Energieverbrauch

Aktuell werden die Lampen in den durchgängigen V-Zügen am Bahnhof Heiligenstadt getauscht. Mit der Straßenbahn wird 2025 begonnen, Ende des Jahres ist der Umbau dann bei allen Fahrzeugen abgeschlossen. Insgesamt 27.000 Lampen in 111 U-Bahnen und 332 Straßenbahnen werden erneuert. Damit kann der Energieverbrauch für die Innenbeleuchtung der Schienenfahrzeuge um ca. 50 Prozent gesenkt werden. "Die hellere Beleuchtung trägt nicht nur zum subjektiven Sicherheitsgefühl unserer Fahrgäste bei, mit dem Tausch können wir auch unseren Energieverbrauch für die Innenbeleuchtung um die Hälfte senken", sagt Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Leuchtstoffröhren werden gegen moderne LEDs getauscht. © Robert Peres ×

Sicherheit hat oberste Priorität

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste zu erhöhen. Neben den infrastrukturellen Maßnahmen wie Beleuchtung, Notrufe oder Kameras sind seit einigen Jahren auch Sicherheitsdienst- und Servicedienstmitarbeiter*innen im Einsatz. Rund 330 Mitarbeiter sind rund um die Uhr im gesamten Öffi-Netz unterwegs. Zudem sind auch die Fahrzeuge sowie Stationsgebäude mit Notrufen ausgestattet. Die Wiener Linien appellieren an die Fahrgäste, gemäß dem Motto „im Zweifelsfall ist es ein Notfall“, von diesen Gebrauch zu machen.