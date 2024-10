Ansturm auf die Comedy Night der Wiener Linien

Die Wiener Linien setzen ihre Eventreihe im November mit zwei Highlights fort: die Premiere der WLx Comedy Night am 15. November sowie die Rückkehr des interaktiven Spiels Mister X am 21. November.

Am 15. November laden die Wiener Linien zur Comedy Night in der fahrenden Straßenbahn ein - einem ganz neuen Eventformat in der WLx-Reihe. Während einer Runde auf der Strecke Karlsplatz – Prater Hauptallee – Karlsplatz werden die Gäste von sechs talentierten Comedians unterhalten.

Die Veranstaltung, moderiert von Kat Saito, bietet eine Bühne für Berk Çayci, Isabel Meili, Kevin Lindmaier, Sebastian Haring, Samy Hassan und John Smile. Die Comedians bringen ihre unterschiedlichsten Humorstile ein – von Alltagsbeobachtungen über Identitätsfragen bis hin zu Wiener Schmäh und Gesellschaftskritik. Leider sind keine Tickets mehr für das Event erhältlich, aufgrund des enormen Interesses war die Comedy Night in nur wenigen Stunden restlos ausverkauft.

Wien jagt Mister X

Nach fünf Jahren Pause ist es wieder so weit: Mit dem interaktiven Spiel Mister X bringen die Wiener Linien am 21. November ein beliebtes Format zurück, das Jung und Alt begeistert.35 Teams aus jeweils zwei bis drei Personen nehmen die Verfolgung auf und jagen die Ganoven quer durch die Stadt.

Die Jagd nach Mister X und seinen gerissenen Komplizen ist wieder eröffnet. © Wiener Linien / Jakob Schönfeldinger ×

Alle drei Minuten erhalten die Teams per SMS die aktuellen Aufenthaltsorte der Gesuchten. Wer sie zuerst findet, sammelt Hinweise auf den versteckten Geldkoffer. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr Bonus-Aufgaben zu WienMobil, bei denen die Teilnehmer weitere Goodies gewinnen können. Nach der rund 2,5-stündigen Verfolgung und der anschließenden Preisverleihung können die Teilnehmer den Abend bei einem kleinen Buffet ausklingen lassen. Die schnellsten drei Teams dürfen sich über Wiener Linien Goodiebags, inklusive einem Ravensburger-Spiel, freuen.